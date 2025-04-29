Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası çok kritik bir uyarıda bulundu ve nüfus meselesinin beka meselesi haline geldiğini söyledi. İstanbuldaki 6.2lik depremde devletin, milletinin yanında olduğunu belirten Erdoğan, CHPnin 6 Şubattan ders almadığını ifade etti. Özelin İstanbulun yolunu depremden 5 gün sonra hatırladığını dile getiren Erdoğan, Hiç kusura bakmayın İstanbul sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değil! Bugün herkese elimizi uzatıyoruz, gelin hep beraber omuz omuza verelim, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım dedi. Erdoğan, 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı.