Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Muğla Fethiyede gerçekleştirilen gençlerle buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Masacıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini, nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizler de görüyorsunuz. diyen Başkan Erdoğan, Ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok. ifadelerini kullandı. Öte yandan Davutoğlunun yeniden seçime gideriz çıkışı hakkında da değerlendirme yapan Erdoğan, Böyle bir şeyin kararı Meclisten çıkar. Bunlar siyaseti bilmiyorlar. dedi. İsveçteki PKK rezaleti hakkındaki soruyu da yanıtlayan Erdoğan, Bunlar hala Türkiyeyi eski Türkiye zannediyorlar. Şu an itibarıyla da bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveçte bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir. şeklinde konuştu.