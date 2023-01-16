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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya ve Davutoğlu'nun çıkışına tepki: Bunlar siyaseti bilmiyorlar / 15.01.23
Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya ve Davutoğlu'nun çıkışına tepki: Bunlar siyaseti bilmiyorlar / 15.01.23

Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya ve Davutoğlu'nun çıkışına tepki: Bunlar siyaseti bilmiyorlar / 15.01.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya ve Davutoğlu'nun çıkışına tepki: Bunlar siyaseti bilmiyorlar / 15.01.23

Takvim 03:29
02

TV5'teki firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayınına RTÜK'ten ceza / 11.01.23

Takvim 01:54
03

Alibaba'dan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Merkez İstanbul olacak

Takvim 02:36
04

Başkan Erdoğan'dan 'Nobel'lik barış diplomasisi! Putin ve Zelenskiy'le yaptığı görüşme sonuç verdi: Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes / 06.01.23

Takvim 02:06
05

EYT'yi az farkla kaçıran üzülmesin! Primi eksik olanların imdadına kısmi emeklilik yetişiyor

Takvim 02:26
06

Siyah-Beyazlı yönetim transferde hedef büyüttü! Aboubakar ile birlikte Boupendza da Kartal'ın hedefinde / 16.01.23

Takvim 01:28
07

Evde yakınına bakana 1.000 TL artış geliyor! Hangi şartlara bakılacak? Kim, nasıl başvuruyor?

Takvim 03:00
08

Terör yuvası İsveç'te yeni skandal! İsveç'in en büyük bankası SEB'de PKK'nın aktif hesabı var! / 15.01.23

Takvim 03:03
09

11 ay 4 gün önce toplandılar, 62 saat 50 dakika konuştular, ne adaylarını açıkladılar ne de anlaşma sağladılar / 16.01.23

Takvim 02:11
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