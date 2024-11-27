Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dijital dünyada artan İslamı yıpratma çabalarına dikkat çekti. Gizli ve sinsi düşman sosyal medya üzerinde savaşını yürütmektedir diyen Erdoğan Dijital hareket yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir ifadelerini kullandı. Son zamanlarda artan lümpen ırkçı hareketleri örnek veren Başkan Erdoğan, İslam varsa Türk vardır. Ahlak vardır, edep vardır. Bayrak vardır hürriyet vardır. İslam varsa Türkiye vardır dedi. Mütedeyyin kesimi hedef alan yapımlara tepki gösteren Erdoğan, Üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına izin vermeyiz! 28 Şubat atmosferine fırsat vermeyiz sözleriyle RTÜKe çağrı yaptı.