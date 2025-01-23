Türkiye Boludaki yangının yasını tutuyor... Grand Kartal Otelde 21 Ocakta sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden 79 vatandaşımız son yolculuklarına uğurlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangında 8 ferdinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra cenaze namazına katılıp tabutlara omuz veren Başkan Erdoğan, Makamları ali olsun. İnşallah şüheda sınıfında haşr-u cem eylesin. Canımız yüreğimiz yandı dedi. Erdoğanın cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.