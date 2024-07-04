Başkan Recep Tayyip Erdoğan,son 16 turunda Avusturyayı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını telefonla arayarak tebrik etti. Arda Güleri performansı için kutlayan Erdoğan, İki korner de muhteşemdi. Adeta Merihe al da at dedin. Merih de gerçekten kornerlerin hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum. diye konuştu. hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum. diye konuştu. Barış Alper Yılmazla da görüşen Erdoğan, Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim. Golü atsaydın çok daha muhteşem olacaktı. dedi.