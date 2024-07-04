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Başkan Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik telefonu... Merih Demiral, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... "Seni gözlerinden öpüyorum" / 03.07.24

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik telefonu... Merih Demiral, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... "Seni gözlerinden öpüyorum" / 03.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik telefonu... Merih Demiral, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... "Seni gözlerinden öpüyorum" / 03.07.24

Takvim 02:35
02

Sinan Ateş davasında 3'üncü gün | Avukat beyanlarına geçildi! Dikkat çeken savunma: Hatıra binaen yaptım / 03.07.24

Takvim 07:25
03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'dış ticaret' açıklaması! Hedefi duyurdu... "Önemli bir iyileşme sağlayacağız"

Takvim 02:52
04

9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu! 9. Yargı Paketi'nin içeriğinde neler var? / 03.07.24

Takvim 06:58
05

Galatasaray'dan orta sahaya 'box to box'ın marka ismi geliyor! Torreira'ya partner olacak / 03.07.24

Takvim 02:57
06

Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat'la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu / 03.07.24

Takvim 03:12
07

UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'a soruşturma açıldı | Türkiye'den peş peşe tepkiler! Merih ceza alır mı? / 03.07.24

Takvim 07:01
08

Astana'da 'Suriye' zirvesi! Başkan Erdoğan'dan "Teröristan kurdurmayız" mesajı: Putin'den "İlişkilerimiz ilerliyor" sözleri / 03.07.24

Takvim 06:47
09

Dün İtalyan bugün Alman! Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti Türk düşmanlarını ortaya çıkardı / 03.07.24

Takvim 04:45
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