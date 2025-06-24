Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresiumda düzenlenen Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, azgın azınlığın sessiz çoğunluğa parmak salladığı karanlık günlerin geride kaldığını ifade etti. Bütün kazanımların yeni anayasada daha sağlam bir güvenceye kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan, Orta Doğuda yaşanan çatışmalara değindi. İrana karşı saldırıyı kimden gelirse gelsin tasvip etmediklerini belirten Erdoğan, Milletimiz gönlünü ferah etsin. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. ifadelerini kullandı. Son olarak CHPli Özelin milli markalara boykot çağrısına tepki gösteren Başkan Erdoğan, Gaflet değilse ekonomiye savaş açmak demektir. şeklinde konuştu.