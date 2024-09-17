Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreninde konuştu. Son 22 yılda hakim ve savcı sayısının 3 kat arttığını belirten Erdoğan, Devletimizi, vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz diyerek yargıda vesayet odaklarını izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Sosyal medyanın bir operasyon aygıtına dönüştüğünü dile getiren Erdoğan, Masum çocukların naaşı üzerinden siyasi hesaba izin vermeyiz. Adaletin reyting kurbanı edilmesine göz yummamalıyız şeklinde konuştu.