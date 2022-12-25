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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'dan aday çıkaramayan 6'lı masaya hodri meydan: "Siyaset meydanı er meydanıdır! Karşımıza çıkın kapışalım" / 24.12.22
Başkan Erdoğan'dan aday çıkaramayan 6'lı masaya hodri meydan: "Siyaset meydanı er meydanıdır! Karşımıza çıkın kapışalım" / 24.12.22

Başkan Erdoğan'dan aday çıkaramayan 6'lı masaya hodri meydan: "Siyaset meydanı er meydanıdır! Karşımıza çıkın kapışalım" / 24.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan aday çıkaramayan 6'lı masaya hodri meydan: "Siyaset meydanı er meydanıdır! Karşımıza çıkın kapışalım" / 24.12.22

Takvim 02:06
02

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
03

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
04

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
05

Çıkmaza giren masada yeni senaryo: İmamoğlu kartını açan Akşener'in İYİ Partisi, Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesi için HDP ile iş tutmaya hazır / 23.12.22

Takvim 02:08
06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO'ya Yunanistan çağrısı: Bu şımarıklığa dur demenin zamanı geldi / 24.12.22

Takvim 02:18
07

Almanya’da Türk vatandaşı Abdulkadir Sargın'ın cenazesini yakan hastanenin başka skandalı ortaya çıktı! Sargın ailesini daha önce de... / 24.12.22

Takvim 02:20
08

CHP'li belediyelere HDPKK'nın referansıyla hülleli işe alımlar nasıl gerçekleştiriliyor? Bakan Soylu tek tek anlattı... Saygı Öztürk'e tepki / 23.12.22

Takvim 02:15
09

Terörün siyasi ayağı HDP'nin Adana mitingi fiyaskoya döndü! / 24.12.22

Takvim 02:08
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