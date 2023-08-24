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Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki temel atma ve açılış töreninde önemli açıklamalar / 23.08.23

Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki temel atma ve açılış töreninde önemli açıklamalar / 23.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki temel atma ve açılış töreninde önemli açıklamalar / 23.08.23

Takvim 02:39
02

CHP'den Gelecek, Saadet ve DEVA'ya yaylım ateşi! "Hiçbir katkıları olmadı" itirafı: "Rakamlar ortada, keşke tek girselerdi" / 23.08.23

Takvim 04:04
03

ABD'den bir skandal daha! CENTCOM Komutanı Erik Kurilla PKK'lı teröristlerle görüştü / 23.08.23

Takvim 02:29
04

Wagner kurucusu Prigojin’in uçağı düştü mü düşürüldü mü? Cansız bedeni bulundu: İki ay önceki kalkışma ve 'intikam' iddiaları / 23.08.23

Takvim 02:43
05

Memura yeni haklar geldi! Toplu sözleşmede 341 maddede uzlaşıldı | Zam için kararı Hakem Kurulu verecek

Takvim 02:27
06

Binlerce işçinin dikkatine! Özel sektör ilan verdi: 137 bin işçi aranıyor...

Takvim 01:48
07

Galatasaray Molde'yi son dakikada yendi! Avantajı kaptı / 23.08.23

Takvim 04:09
08

Milyonların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz artırımı olacak mı?

Takvim 02:59
09

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde son toplantı sona erdi! Anlaşma sağlandı mı?

Takvim 04:49
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