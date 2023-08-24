Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyamandaki kentsel dönüşüm ve temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Çanakkaledeki yangının yayılmasının durduğunu bildirdi, can kaybı olmaması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Devletin tüm imkanlarının deprem bölgesi için seferber olduğunun altını çizen Erdoğan, “Adıyaman’da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık dedi. Erdoğan, spor kulüpleri ve şirketlere de Depremzedeler için harekete geçin çağrısı yaptı.