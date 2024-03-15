Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. CHP-DEM arasındaki pazarlıklara dikkat çeken Başkan Erdoğan, Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbulda ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler dedi. Terörün siyasi ayağı DEMe yüklenen Başkan Erdoğan, Bunların ne Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey, İstanbuldaki, Brükseldeki, Berlindeki, Londradaki, Washingtondaki ağababalarından aldığı emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor. ifadelerini kullandı.