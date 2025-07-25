Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin talimat verdi. Meclisin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında ‘Yeni Minguzziler olmasın’ diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önümüzdeki günlerde de milletvekillerimizin takdirlerine çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketini milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. ifadelerini kullanmıştı.