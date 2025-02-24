Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti 8inci Olağan Büyük Kongresinden önemli açıklamalarda bulundu. AK Partide isimlerin fani davanın baki olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. dedi. Yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiyenin terör belasından kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkler Kürtler Araplar olarak hep beraber kenetlenecek tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız. ifadelerini kullandı. Vesayet odaklarına boyun eğmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan Erdoğan TÜSİADın skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Enflasyonun hızla düşmeye devam edeceğini bildiren Erdoğan Türkiye Yüzyılı Reform Programını açıklayarak kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceklerini açıkladı.