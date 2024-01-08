Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbulun da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ve 15 ilde adaylarını açıkladı. Katil İsraile tepki gösteren Erdoğan, Daha fazla kan dökerek can alarak çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir dedi. Erdoğan, 1994ten itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini hayat geçirmiş bir kadroyuz. Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. Türkiyede çığır açtık. ifadelerini kullandı. İstanbulu fetret devrinden çıkaracaklarını belirten Erdoğan, İstanbul muradına kavuşacak. İstanbulun 5 yıl daha kaybedecek vakti yok. şeklinde konuştu. Erdoğan, İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı.