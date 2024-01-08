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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum / 07.01.24

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum / 07.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum / 07.01.24

Takvim 09:43
02

Eksik çok hata yok! Galatasaray, Konsyaspor'u tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu | Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalığı unutmadı / 07.01.24

Takvim 00:43
03

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum oldu! Uzmanlık alanı kentsel dönüşüm: İstanbul'a güvenli sağlıklı ve modern yaşam alanları kazandırdı / 07.01.24

Takvim 00:50
04

'Salon' üzerinden gözdağı | DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan ortağı CHP'ye rest: Oyumuzu vermeyiz / 08.01.24

Takvim 02:05
05

İlk günden işe koyuldu! AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile bir araya geldi / 08.01.24

Takvim 00:53
06

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul için 100 günlük acil eylem planımızı hazırlıyoruz / 07.01.24

Takvim 06:42
07

Başkan Erdoğan'dan DEM'le iş tutan Özgür Özel'e ve Süper Kupa üzerinden oynanan kirli oyuna sert tepki / 08.01.24

Takvim 03:11
08

Yeni model geliyor | Yerli ve milli gurur Togg'dan heyecanladıran paylaşım

Takvim 01:44
09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni hamle /07.01.24

Takvim 02:49
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