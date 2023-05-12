Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincanda düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, alanda 135 bin kişi olduğunu açıkladı. FETÖ ve CHPnin İnceye kurduğu kumpasla ilgili de konuşan Erdoğan, Bay Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların bütün işi fırıldak, yani bundan sonra Bay Bay Kemale fırıldakçı da diyebilirsiniz. dedi. FETÖ yöntemlerinin iş başında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Bay Bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CDyle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek. ifadelerini kullandı.