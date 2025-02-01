Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonunda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Boludaki yangın faciasının bir daha yaşanmaması için mevzuatta problem varsa düzelteceklerini belirten Erdoğan, turizmcilere çağrı yaptı. Erdoğan, Turizmcilerimizi bu konuda sorumluluk almalı. Kendi içindeki çürük elmaları temizlemelidir. dedi. Hükümeti hedef alan CHPli Özgür Özele tepki gösteren Erdoğan, Emperyalistlere kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan sen git 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. ifadelerini kullandı.