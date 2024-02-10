Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanında düzenlenen AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu uyaran Başkan Erdoğan, Bay Kemali sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankarada bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendinin de dikkat etmesi lazım, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir. dedi.