Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Spor Salonunda düzenlenen partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Sınır ötesi operasyonlarla Suriyenin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attıklarını ifade eden Erdoğan, Önlerinde iki yol var. Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar. dedi. Suriyede köşeye sıkışan teröristlerin kendilerine yeni patron aradığını belirten Erdoğan, Ne yapsalar boş ne yapsalar faydasız. Türkiye ve Suriyeye husumetle varabilecekleri bir yer yok. Acı sona biraz daha yaklaşacaklar. ifadelerini kullandı.