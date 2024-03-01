Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Meydanda 52 bin kişi olduğunu açıklayan Başkan Erdoğan, Bu ne demektir? 31 Martta sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz. dedi. Fransanın terörün baş destekçisi olduğunu ve Lafarge eliyle teröristlere mağara inşa ettiğini belirten Erdoğan, Kuzey Suriye’deki Lafargeın bütün barınaklarını gömdük. ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin üst üste 14 çeyrektir büyüdüğüne dikkat çeken Erdoğan, battık, bittik diyen muhalefete sert tepki gösterdi. Erdoğan, Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü? Ekonomi kötüye gidiyordu. İşte buyurun. Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Muhalefet, hani Yandık, bittik, öldük diyordu ya, ne oldu? şeklinde konuştu.