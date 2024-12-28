Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Balıkesirdeki patlamada ihmali olanlarla ilgili gerekenin yapılacağını belirten Erdoğan, ölenler üzerinden istismar siyaseti sürdüren CHPye sert tepki gösterdi. Erdoğan, Devletin seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmek acıları istismar etmektir, bu hukuki de değildir, ahlaki ve vicdani değildir. Beşiktaştaki yangında hayatını kaybeden 29 işçinin hesabını versin kendileri. dedi. Erdoğan Suriyede düşen BAAS rejiminin yasını CHPnin tuttuğunu belirterek, Sığınmacıların ülkelerine dönecek olmalarından rahatsızlar. Çünkü istismar malzemesini kaybediyorlar. ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2025te terör sorununu bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette ayrışmanın artması doğru değil. şeklinde konuştu.