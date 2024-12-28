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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 27.12.24

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 27.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 27.12.24

Takvim 06:53
02

İETT'de katakulli! İETT garajında çalışan usta ifşa etti / 27.12.24

Takvim 03:26
03

Zaniolo'dan Galatasaray'a çılgın gelir! / 27.12.24

Takvim 01:17
04

Fenerbahçe'ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak / 27.12.24

Takvim 04:03
05

Almanya'da erken seçim kararı! Steinmeier Meclis'i feshetti / 27.12.24

Takvim 01:13
06

Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti / 27.12.24

Takvim 03:51
07

BBC Başkan Erdoğan'ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı: DMM'den jet yalanlama geldi / 27.12.24

Takvim 02:13
08

Suriye'de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi / 27.12.24

Takvim 03:52
09

Başkan Erdoğan'a Balıkesir'de sürpriz! Cumayı Zağanos Paşa Camii'nde kıldı / 27.12.24

Takvim 01:09
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