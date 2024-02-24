Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler kapsamında Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Balıkesirdeki mitingde 85 bin kişinin olduğunu açıkladı. CHP ve İyi Parti arasındaki borç kavgasıyla ilgili konuşan Erdoğan, Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu. dedi. PKK-CHP ve DEM Partinin İstanbulda oynadığı geç kalma oyununa da değinen Erdoğan, Birileri son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. ifadelerini kullandı. Ekonomide rahatlama için tarih veren Erdoğan, Yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlamayla ve atacağımız ilave adımlarla çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız. şeklinde konuştu.