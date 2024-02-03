Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yazar Alev Alatlının hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirten Erdoğan, Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allahtan rahmet diliyorum. Eser ve fikirleri ile aramızda yaşamaya devam edecek. dedi. Terörün siyasi ayağı DEMle pazarlık yapan CHPdeki adaylık kavgasına dikkat çeken Erdoğan, CHPnin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın peşinde. Ne ülkemiz ve şehirlerimizin durumu hiçbirinin umrunda değil. ifadelerini kullandı.