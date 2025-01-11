Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonunda düzenlenen partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Dün Vefat eden eski AK Parti milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı veren Erdoğan, Dostlarına, ailesine baş sağlığı diliyorum. dedi. CHPnin hizmet ve yatırım düşmanı olduğunu belirten Erdoğan, Bunlar çalışmayı sevmiyor, bunlar tembel. ifadelerini kullandı. Suriyede BAAS rejimin çökmesinin CHPye dert olduğunu dile getiren Erdoğan, Kendisine soruyorum Halep kalesine asılan Ay yıldızlı sancak CHPye niye dokunuyor. Tek parti faşizminin kodlarından kendilerini kurtaramadılar. şeklinde konuştu.