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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 06.07.23

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 06.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 06.07.23

Takvim 00:50
02

E-ticaret düğümü perşembe çözülüyor! Bakan Bolat CHP'li Engin Altay'ın ses kaydını dinletti: "Helal olsun Ticaret Bakanına" / 07.07.23

Takvim 01:06
03

Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'den bölücülük rüyası! "Haritadaki yerimizi alma imkanımız var" / 06.07.23

Takvim 00:41
04

Galatasaray, Liverpool’un yıldız orta sahası Thiago için devreye girdi / 07.07.23

Takvim 01:20
05

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki müthiş detay! 500 milyon Euro'ya... / 07.07.23

Takvim 01:47
06

KOBİ'lere 1 milyon TL destek! Ne zaman verilecek? Kimler yararlanacak?

Takvim 01:58
07

Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı terfiyi kaptı! Namus sözünü yutan Eren Erdem'e CHP'de yeni görev / 06.07.23

Takvim 02:49
08

Sahibinden fırsatçılarına karşı harekete geçildi! Ticaret Bakanlığından 'ikinci el araç' açıklaması... / 07.07.23

Takvim 02:43
09

Yandaş Ersan Şen, CHP'yi fondaş Sözcü TV'de yerden yere vurdu: Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler / 06.07.23

Takvim 02:42
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