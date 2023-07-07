Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tarihi seçim zaferinin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, 17 seçim zaferine imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Seçimlerde millet olarak nasıl bir badire atlattığımız nasıl bir uçurumdan döndüğümüz zamanla daha iyi anlaşılacaktır. dedi. CHPdeki koltuk kavgasına değinen Erdoğan, Dün baba-oğul videosu çekenlerin, bugün gırtlak gırtlağa gelmesinin bizim için kıymeti yoktur. Zihniyet değişmedikçe kim gelirse gelsin bizim için fark etmiyor. ifadelerini kullandı. PKK elebaşı Öcalanı öven gazeteci kılıklı Merdan Yanardağı savunan CHPli Kılıçdaroğluna sert tepki gösterdi. Erdoğan, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hizmet almayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacaklarını ifade etti. Emekli maaşlarıyla ilgili bakanlara talimat verdiğini belirten Erdoğan, Çalışmalarına başladılar. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. şeklinde konuştu.