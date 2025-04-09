Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiyenin Gazzeye asla sırtını dönmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, işgalci İsraili Suriye konusunda uyardı. Başkan Erdoğan, Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz dedi. İBBdeki 560 milyar TLlik yolsuzluk operasyonunun buz dağının görünen kısmı olduğunu belirten Erdoğan, İstanbulun nasıl talan edildiğini, kimlerin bundan nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor. O kirli elleri kırmak yargının boynunun borcudur. ifadelerini kullandı. Yalvardıkları Batının CHPyi yüzüstü bıraktığını ifade eden Erdoğan, Özgür Özele seslenerek, Korkunun ecele faydası yok. dedi. Erdoğan, başıboş köpek sorunun için iki bakanlığı talimat verdiğini belirtti.