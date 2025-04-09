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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar! İsrail'e Suriye uyarısı / 09.04.25

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar! İsrail'e Suriye uyarısı / 09.04.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar! İsrail'e Suriye uyarısı / 09.04.25

Takvim 00:00
02

Vurgun 'Eko'sistemi açığa çıktı İBB'den kaçışlar başladı! İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak'tan istifa... Tam "gaz" usulsüz ihaleler / 08.04.25

Takvim 02:42
03

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in PM listesine giremeyen Orhan Sarıbal'dan takvim.com.tr'ye bomba açıklama: Bir genel başkan liste dayatmaz / 08.04.25

Takvim 04:03
04

Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Suriye tepkisi: Kimse bize sınır çizemez! / 08.04.25

Takvim 02:56
05

CHP'de "Dayan Yorgo yetiş Yorgo" kafası! İmamoğlu cezaevinden süklüm püklüm Batı'ya yalvardı: "Susanları not ediyorum" / 08.04.25

Takvim 06:26
06

Trabzon'da Puado sürprizi: İspanyol kanat forvet için harekete geçildi! / 09.04.25

Takvim 01:43
07

Çalışan emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli?

Takvim 05:01
08

Sabancı'larda ortalık karıştı! Babaanne ağırlığını koydu: "Nazlı" gelin ikna edilecek! / 09.04.25

Takvim 01:28
09

CHP'li İmamoğlu her yere usulsüz villa dikmiş | 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Didik didik aranıyor / 08.04.25

Takvim 01:24
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