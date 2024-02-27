Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezinde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Eski Türkiye dönemini kapatıyoruz. Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Devir Türkiye Yüzyılı devridir. dedi. CHPnin terör örgütü PKKnın siyasi uzantısı DEM ile kol kola 31 Mart seçimlerine gittiğine dikkat çeken Erdoğan, CHPde bölücülerin ve yapay zekanın sözü partiye emek verenlerden daha çok geçiyor. Neyin karşılığında Kandille uzlaşıldığını kimse bilmiyor. diyerek sert tepki gösterdi. Teşkilata seçim süreciyle ilgili kritik talimatlar veren Erdoğan vatandaşı kirli bir tezgah kuran siyasilere karşı uyardı. Erdoğan, Kimi yerlerde karşımızda ahlaktan yoksun siyaset haramileri var. Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız. Seçimi kazanırsam AK Partiye geçeceğim diyen sirk cambazlarına izin vermeyin. ifadelerini kullandı.