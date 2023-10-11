Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yerel seçim öncesi Cumhur İttifakının kapısının herkese açık olduğunu belirtti. CHPnin başını çektiği muhalefetin genel seçimlerden bu yana rant ve kavgasına tutuştuğunu belirten Erdoğan, Bunların gündeminde sadece belediyelerin asansörlerine kimin bineceği vardır. dedi. İsraile çok sert tepki gösteren Erdoğan, Devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele göreceğini unutmamalıdır. Çatışmaların derinleşmesinin önüne geçmek için hazırız. Huzur bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla gelir. ifadelerini kullandı. Emeklilere yıl başında düzenlemelerin yapılacağını belirten Erdoğan, Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yıl başında vereceğiz. şeklinde konuştu. Grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, tezkereye evet diyeceklerini açıkladı. Kapımız açık mesajı kime? sorusunu cevaplayan Erdoğan, İyi Parti de buna dahil ifadelerini kullandı.