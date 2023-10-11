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Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar / 11.10.23

Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar / 11.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar / 11.10.23

Takvim 14:22
02

İşgalci İsrail Hannibal Protokolü'nü mü uygulayacak? "Esir düşen askerleri kurtarma öldür!" / 11.10.23

Takvim 00:51
03

HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı / 11.10.23

Takvim 00:48
04

Özgür Özel'den Akşener'e "Beyaz sayfa açalım" çağrısı! Kılıçdaroğlu'nu protokolden vurdu: İYİ Parti ve HDPKK'ya itttifak için göz kırptı / 11.10.23

Takvim 00:44
05

CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İsrail askerleri Gazze’ye kara saldırısına hazırlanıyor / 11.10.23

Takvim 00:41
06

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş "yatırım" mesajı: Türkiye'ye ilgi büyük! Enflasyonla mücadele, emekliye zam, KKM...

Takvim 18:17
07

İpin ucu kaçtı: Ünlü şarkıcı İrem Derici kesenin ağzını açtı! Tam tamına 3 milyon liralık sahne... / 11.10.23

Takvim 00:51
08

Turizm amaçlı konut kiralamasına 100 gün sınırı geliyor! Düzenleme Meclis'te / 11.10.23

Takvim 01:25
09

İBB makamlarını CHP delegelerini peşkeş çeken İmamoğlu'na AK Parti'den zor sorular! İmamoğlu'nun yancılarından Canpolat'a: Şehvetli yalancı / 10.10.23

Takvim 02:11
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