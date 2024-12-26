Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMMde düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Diktatör Esadı deviren Suriye halkını selamlayan Erdoğan, Bizleri bu günlere eriştiren, Suriyenin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren rabbimize hamd olsun. dedi. Asgari ücret kararını eleştiren CHPye sert tepki gösteren Erdoğan, Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok, SGKya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Vatandaşın hakkını size şarap turlarında yedirtmeyiz. ifadelerini kullandı. Erdoğan, asgari ücret kararıyla çalışanları enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldıklarını belirtti. Erdoğan, Suriyede PKK ve DEAŞ terörüne izin vermeyeceklerini ifade ederek, Terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. dedi. Grup toplantısının ardından Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı AK Partiye katıldı. Yamalının rozetini Erdoğan taktı.