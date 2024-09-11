Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında ayrım yapmadan 85 milyonun hizmetkarı olduklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özele Dilruba tepkisi gösteren Erdoğan, CHPnin Cumhura hakareti himaye partisine dönüştüğünü belirterek Özelin özür borcu olduğunu söyledi. Muhalefet ne ile uğraşırsa uğraşsın bizim gündemimizde enflasyonu tek haneye indirmek var dşyen Erdoğan teşkilata da uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kendini dev aynasında gören muhterislerin moralinizi bozmasına izin vermeyin! Ucuz polemiklerin peşine takılmayın! AK Parti bu ülkenin geleceğidir şeklinde konuştu.