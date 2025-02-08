Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere seslenen Erdoğan, Gençler unutmayın 2028den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. dedi. CHPli İBB yönetiminin megakenti çöp, çukur ve çamur dönemine geri döndürdüğünü belirten Erdoğan, Ekrem İmamoğlunun İstanbullulara göz göre göre yalan söylediğini ifade etti. Erdoğan, Bizim 23 yılda yapamadığımız onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi sen bunları delillendir bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü açıklayan Erdoğan, Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Kendisine şifalar diliyorum. şeklinde konuştu.