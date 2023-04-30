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Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir mitinginde önemli açıklamalar / 30.04.23

Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir mitinginde önemli açıklamalar / 30.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir mitinginde önemli açıklamalar / 30.04.23

Takvim 00:46
02

14 Mayıs destanına adım adım: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti şans tanımıyor! İşte son rakamlar... / 30.04.23

Takvim 01:31
03

İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak tarihi miting! Yüzlerce kişi Başkan Erdoğan'ı karşıladı / 30.04.23

Takvim 01:22
04

Sözde gazeteci Sezgin Kartal'ın terör fotoğrafı ortaya çıktı: YPG'li teröristlerle birlikte elinde AK-47 kaleşnikof / 30.04.23

Takvim 01:44
05

Milyonlara yeni maaş: Temmuz zamları hesaplandı! Memurlar emekliler ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Takvim 01:15
06

Asgari ücrete temmuz zammı ne kadar olacak? Refah payı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar

Takvim 01:15
07

Aboubakar ve İcardi’nin derbisi: Tüm gözler üzerlerinde! | Takvim yazarları dev derbi öncesi iki usta golcüyü mercek altına aldı / 29.04.23

Takvim 03:12
08

Terör sevici ortaklar birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık HDP'ye fena salladı: Kürt faşisti ile uğraşamam / 29.04.23

Takvim 02:14
09

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na güdümlü 'Kemankeş' füzesi: CIA ile çalışan şirkete teslim ediyorum ne demek? / 29.04.23

Takvim 04:37
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