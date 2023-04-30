Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen AK Parti İzmir mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. CHPli Kılıçdaroğlunun 300 milyar dolar palavrasına tepki gösteren Erdoğan, Bay Bay Kemal bıktık senin şu yalanlarından, bulduysan getir. Nereye diyorsan oraya ver ama yalan söyleme. Çünkü bunlar esrar, eroin kaçakçısı, onlardan aldığı parayı getirecekmiş. dedi. 7li koalisyonun durumunu bir fıkra ile anlatan Erdoğan, Bu milletin aile kurumu sağlamdır, Bu milletten LGBTci çıkmaz. Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa, rulet masası çıktı. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesinin bir ay içinde hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.