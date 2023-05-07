Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanında düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 7li koalisyonun aksine Kayserinin rekor kırdığını belirten Erdoğan, Şu anda bu meydan 135 bin kişi ile rekor kırıyor. dedi. FETÖnün 17-25 kumpasının sözcülüğüne soyunan Kılıçdaroğlunun 10 yıl sonra kayıtların montaj olduğunu itiraf etmesine sert tepki gösteren Erdoğan, Madem 17-25 Aralıkın FETÖ kumpası olduğunu biliyordun bu darbe girişimine neden ortak oldu. şeklinde konuştu. 1 milyon küçük esnafa müjde veren Erdoğan, Küçük esnafımızın prim gün sayısını 7 bin 200e indiriyoruz. Düzenlemeden 1 milyon esnaf yararlanacak. ifadelerini kullandı. Düzenleme ile küçük esnafın 9 bin olan prim gün sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek. Bunun esnafa 5 yıllık bir avantaj sağlayacağını belirten Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, 9 bin günden 7 bin 200 güne inmesi demek bin 800 gün iniyor demek ama söyleyince küçük geliyor ama 5 yıla tekabül ediyor. Dolayısıyla bu 5 yıl erken emeklilik demek. dedi.