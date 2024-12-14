Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti davasının mazluma umut olma, zulme son verme davası olduğunu belirten Erdoğan, Önümüzdeki seçimlerde yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum. ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özelin PYD hadsizliğine sert tepki gösteren Erdoğan, Bunların avukatlığını siz yaptınız. YPG bize saldırmaz diyerek bölücü örgütünün Suriye uzantılarına sahip çıkan eski genel başkanınızdır. YPG PYD konusunda siz de eski genel başkanınız gibi mi düşünüyorsun? CHPnin simit tezgahını bile yönetme kabiliyetinin olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. şeklinde konuştu.