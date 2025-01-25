Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Boludaki yangında ihmali olanların hesap vereceğini belirten Başkan Erdoğan, Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır. dedi. Yangın üzerinden siyasi rant devşiren CHPye sert tepki gösteren Erdoğan, Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine, 3 gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz. ifadelerini kullandı. Ekonomi programını uygulamaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Erdoğan, Ekonomideki mevcut sıkıntıların çıbanbaşı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. şeklinde konuştu.