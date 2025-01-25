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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 24.01.25

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 24.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 24.01.25

Takvim 07:10
02

Golan Tepeleri’nde sessiz sedasız ilhak uydu görüntülerinde! İsrail inşaata başladı / 24.01.25

Takvim 02:59
03

Kartalkaya’da felaket gecesi: Çarşaflarla hayata tutundular / 24.01.25

Takvim 07:19
04

Okan Buruk'tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun / 24.01.25

Takvim 05:12
05

Özgür Suriye özgür ticaret! Bakanlık yeni yol haritasını paylaştı: Neler değişti? / 24.01.25

Takvim 03:27
06

CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası cumartesi! Hamas ve İsrail'den liste bekleniyor / 24.01.25

Takvim 00:08
07

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor / 24.01.25

Takvim 02:53
08

Fenerbahçe'ye Ibrahimovic'ten veto! Transferi iptal etti / 24.01.25

Takvim 01:10
09

Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'li Özgür Özel'e korsan rapor tepkisi: "Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır" / 24.01.25

Takvim 03:23
10

Başkan Erdoğan Malatya'da 201 bininci deprem konutunu teslim etti: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz / 24.01.25

Takvim 06:39
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