Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Alanda 45 bin kişi olduğunu belirten Erdoğan, Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar geçecek. Herkes hak ettiği payı alacak diyerek önümüzdeki yılı işaret etti. CHPlilerin aday pazarlığı yapmaktan Manisa Saruhanda aday listelerini teslim etmediğini hatırlatan Erdoğan, 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz. dedi.