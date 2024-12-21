×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 21.12.24

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 21.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 21.12.24

Takvim 07:23
02

Memura en az 44 bin TL | 2025 maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis ne alacak? Kuruşu kuruşuna hesap TAKVİM'de

Takvim 08:31
03

Asgari ücrette 29 bin 583 TL teklifi! Taraflardan biri masadan kalkarsa ne olur? İşte zam senaryoları

Takvim 07:14
04

Başkan Erdoğan'dan Kahire'deki D-8 zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar / 21.12.24

Takvim 07:05
05

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi! İşte yeni sistem ve fikstür / 21.12.24

Takvim 01:40
06

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Branco çıldırdı / 21.12.24

Takvim 03:28
07

Netanyahu'nun askerleri ABD'de gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti / 21.12.24

Takvim 07:15
08

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı / 21.12.24

Takvim 01:59
09

Vatandaş endişeli! Bayrampaşa'daki ölüm korkuluklarına CHP'li İBB'den akla ziyan önlem / 21.12.24

Takvim 05:39
10

Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'ın "övgülerine" yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde / 21.12.24

Takvim 05:48
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı