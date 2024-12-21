Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artuklu Spor Salonunda düzenlenen Mardin 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Kandilden yönetilen belediyelere izin vermeyeceklerini ifade eden Erdoğan, Bölücü örgütün, demokrasinin sağladığı imkanları kullanarak şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik. Demokrasi ile terör aynı kapta asla duramaz. Sen seçil biz belediyeyi Kandilden yönetelim anlayışına en küçük bir müsamahamız yoktur. dedi. Dünya sırtını dönerken Türkiyenin Suriyenin yanında olduğunu belirten Erdoğan, Bizim kültürümüzde ensar olmak farklı bir şey. Suriyede özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır. ifadelerini kullandı. CHPnin Suriye politikasına da tepki gösteren Erdoğan, CHP, Şamdaki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı. şeklinde konuştu.