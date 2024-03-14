Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen Mardin mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze konusunda ağır bedeller ödediklerini belirten Erdoğan, Hamasa terör örgütü diyen CHPlilerin listelerinden Meclise girenler Filistin konusunda bize ders veremez. dedi. CHPnin terör örgütü DEM Parti tutarsızlığına sert tepki gösteren Erdoğan, Biri DEM varsa olmaz diğeri DEMsiz olmaz diyor. Genel Başkanlık koltuğunda oturan şahsı kimse takmıyor. Siyasi tutarsızlık paçalarından akıyor. ifadelerini kullandı.