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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde "Terörsüz Türkiye" mesajı: "Sonuç milletin hayrına olacak" | Teşkilatlara uyarı / 05.01.25

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde "Terörsüz Türkiye" mesajı: "Sonuç milletin hayrına olacak" | Teşkilatlara uyarı / 05.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde "Terörsüz Türkiye" mesajı: "Sonuç milletin hayrına olacak" | Teşkilatlara uyarı / 05.01.25

Takvim 06:34
02

Fener En-Nesyri ile güldü! Fenerbahçe - Hatayspor : 2-1 | MAÇ SONUCU / 05.01.25

Takvim 02:55
03

Çöküş | Trabzonspor tarihinde böyle durumla karşılaşmadı: 10 karşılaşmada 20 puan kaybı / 06.01.25

Takvim 01:22
04

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi / 05.01.25

Takvim 02:53
05

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: "PKK'nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık" / 05.01.25

Takvim 06:42
06

Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigar'dan | Lakabını doğrulayan emir: "Anne karnında bebek lazım!" / 06.01.25

Takvim 03:38
07

CHP'li İBB'nin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Baka'ya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihaleler / 05.01.25

Takvim 02:22
08

Pera Palas'ta işgali kutlama balosu! 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu... Neden milli mücadelenin en zor yılını tercih ettiler? / 05.01.25

Takvim 01:58
09

DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı / 04.01.25

Takvim 06:50
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