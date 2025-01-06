Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresinde bir kez daha Terörsüz Türkiye hedefinden bahsetti, Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak dedi. Teşkilatları Hakkımı helal etmem diyerek uyaran Erdoğan, Bilin ki bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Hangi görevde olursanız olun vatandaşımız gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok ifadelerini kullandı. AK Partide hedefin oyları %50 bandına çıkarmak olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, Her konudaki başarılarımız ile heybemiz ağzına kadar dolu. Karşımızdakilerin yalanlarını birer birer rezil edeceğiz diye konuştu. Erdoğan, Rize,Trabzon ve Artvine demiryolu müjdesi verdi.