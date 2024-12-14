Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir dönemin arefesinde olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, Aşmamız gereken engeller var. dedi. Türkiyenin kazanımlarına kulp takmak için fırsat kollayan CHPnin başını çektiği muhalefete Suriyeli muhacirlerin geri dönmeye başladığını hatırlatan Erdoğan, Türkiyenin Suriyede ne işi var diye soruyorlar. Kimi bu soruyu cahilliğinden, kimi de ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördünüz mü niçin Suriyede olduğumuzu? dedi. Suriyeli düşmanlığı üzerinden siyaset üreten muhalefet partilerine de tepki gösteren Erdoğan, Azıcık ahlakları, azıcık utanma duyguları varsa partilerin tabelalarını indirir, siyasete tövbe eder siyaset öncesi işlerine geri dönerler. ifadelerini kullandı.