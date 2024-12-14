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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 13.12.24

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 13.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 13.12.24

Takvim 07:10
02

Dışişleri Bakanlığında kritik görüşme: Bakan Fidan Blinken'ı kabul etti / 13.12.24

Takvim 07:11
03

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! O kavganın intikamı... Silahı adliyeye nasıl soktu? Tekerlekli sandalye detayı | Soruşturma başlatıldı / 13.12.24

Takvim 03:15
04

Fransa'nın yeni Başbakanı Francois Bayrou oldu! / 13.12.24

Takvim 04:24
05

Suriyeliler Esad sonrası ilk cuma namazı için Şam'ın kalbi Emevi Camii'ne akın etti / 13.12.24

Takvim 00:18
06

Rekabet Kurulu’ndan Google’a 2.6 milyar TL’lik ceza

Takvim 03:12
07

Fenerbahçe'de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor / 13.12.24

Takvim 05:31
08

Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle / 13.12.24

Takvim 05:50
09

Nevşin Mengü'den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'i yayına bağladı! / 13.12.24

Takvim 02:53
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