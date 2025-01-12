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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar: "Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi" / 11.01.25
Takvim
150 Bölüm | 06:56:12
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01
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar: "Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi" / 11.01.25
Takvim
06:37
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02
TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı
Takvim
03:30
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03
Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?
Takvim
04:25
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04
CHP'li belediyeler soygunun 'su'yunu çıkardı! İstanbul'da %837 Ankara'da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura / 12.01.25
Takvim
04:08
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05
CHP'de "kırmızı kart" kaosu! Ortalık fena karıştı / 10.01.25
Takvim
04:51
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06
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 10.01.25
Takvim
06:48
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07
TÜİK açıkladı: İşte Kasım ayı işsizlik rakamları
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03:44
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08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor / 10.01.25
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06:59
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09
Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı! / 10.01.25
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05:20
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