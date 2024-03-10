Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, alanda 70 bin kişi olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz. dedi. Erdoğan, Gençler, 7 Nisana hazır mısınız? 7 Nisanda ne yapıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Şanlıurfaya aldık. Şanlıurfaya bu yakışırdı, şanına yakışır. diyerek Süper Kupa finalinin Şanlıurfada oynanacağını açıkladı.