Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanında gerçekleştirilen Sivas mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan alanda 75 bin kişinin olduğunu açıkladı. CHP yeni Genel Başkanı Özgür Özelin Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, Anlaşılan makamını bağışlayan ağababaları kulağını çekmiş ki kendini daha sonra düzeltmeye çalıştı. Patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir. Askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin, varsın CHP Genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla DEMlenmekten durmasın. Biz bölücülük ve bozgunculuk yapanlarla asla olmayacağız. dedi.