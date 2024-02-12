Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliği önündeki Hükümet Caddesinde düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. CHPnin terör baronlarından medet umduğunu belirten Erdoğan, Terör elebaşları Kandilden bunlar için oy istedi. DEMlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar! Bunların milli iradeye saygıları yok ifadelerini kullandı. Erdoğan, AK Partinin seçim programına yapılan saldırıyla ilgili Saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Bir tanesi yakalandı. Huzursuzluk ortamına müsaade etmedik, etmeyeceğiz açıklamasını yaptı.