Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Küresel düzenin adaletsizliğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, İsrailin Gazzede işlediği toplu katliamlar küresel düzenin acziyetini gözler önüne sermiştir. Dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların çarpık düzeni bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dünyada mazlumu koruyacak mekanizma yok. dedi. Yastıkaltı yatırımlar için çağrı yapan Başkan Erdoğan, Yastıkaltındakilerin ekonomiye katkısı yok. dedi.