Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak temasıyla başlayan Antalya Diplomasi Forumunun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Asrın çifte felaketi sonrası Türkiyenin yanında olan dost ve kardeş ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Dostlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Millet olarak destekleriyle, dualarıyla, katkılarıyla en zor günümüzde bizlere umut aşılayan dostlarımızın kadirşinaslığınızı asla unutmayacağız. dedi. Uluslararası düzenin Gazzede iflas bayrağı çektiğini belirten Başkan Erdoğan, Milyarlarca insanın hukuka inancı yok edildi. Gazzedeki savaş değil soykırım girişimi. Bunun adı barbarlık. ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumun Filistin halkına borçlu olduğunu belirten Erdoğan, Uluslararası toplum borcunu 1967 sınırlarında Bağımsız Filistin devletinin kurulması ile ödeyebilir. Garantörlüğü de içerecek şekilde hazır olduğumuz belirttik. şeklinde konuştu.