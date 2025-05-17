Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutlukun başkenti Tiranda düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesine katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı ilk açıklamasında, Barışı seslendireceğiz ifadelerini kullandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Başkan Erdoğanın gazetecileri selamladı. Bu sırada bir gazetecinin, Dünyanın barış anahtarı sizsiniz. diyerek seslendiği duyuldu. Daha sonra zirve kapsamında temaslarına başlayan Erdoğan, Almanyanın yeni göreve başlayan Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.