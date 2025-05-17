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Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta yoğun diplomasi! Tiran'daki gazeteciler böyle seslendi: "Dünyanın barış anahtarı sizsiniz" / 16.05.25

Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta yoğun diplomasi! Tiran'daki gazeteciler böyle seslendi: "Dünyanın barış anahtarı sizsiniz" / 16.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta yoğun diplomasi! Tiran'daki gazeteciler böyle seslendi: "Dünyanın barış anahtarı sizsiniz" / 16.05.25

Takvim 00:29
02

Nükleer masa da İstanbul'da! İran ve Avrupa heyetlerinin görüşmesi sona erdi / 16.05.25

Takvim 02:32
03

DEM'li Tuncer Bakırhan'ın sözleri tepki çekmişti! MSB'den "Güvenlik Korucuları" açıklaması / 16.05.25

Takvim 03:48
04

Trump'tan flaş açıklama: "Ülkeme dönüyorum" dedi Putin'le görüşmek istediğini söyledi / 16.05.25

Takvim 02:12
05

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu / 16.05.25

Takvim 06:35
06

Zelenskiy’den Arnavutluk’ta İstanbul mesajı: “Hedef tam ateşkes” dedi Rus heyetine tepki gösterdi / 16.05.25

Takvim 03:39
07

Fenerbahçe için seçim iddiası! Taraftarı kızdıran tarih / 16.05.25

Takvim 01:03
08

Başkan Erdoğan'dan Tiran'da Avrupa'ya birlik mesajı: "Bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz" / 16.05.25

Takvim 06:56
09

TAKVİM Osimhen'in gelecek sezonki adresi için seçeneklerini açıkladı: 3 rota var! / 17.05.25

Takvim 01:59
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