Asgari ücret ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı büyük merak konusuyken Başkan Erdoğandan flaş bir açıklama geldi. Erdoğan Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz dedi. Vatandaşın kırmızı ete daha uygun fiyatla ulaşması hedefiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklıya talimat verdiğini söyleyen Erdoğan Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguaydan Brezilyadan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız şeklinde konuştu.