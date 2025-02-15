Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistanı kapsayan Asya-Pasifik ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABDnin skandal Gazze planına tepki gösteren Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri maalesef bölgemizle ilgili yanlış bir hesap yapıyor. Bu coğrafyanın tarihini, değerlerini, birikimini hiçe sayan bir yaklaşım içinde olmamak gerekir. dedi. Erdoğan Donald Trumpa barış için adım atması konusunda çağrı yaptı. Suriyede yeni dönemde terör örgütlerine yer olmadığına dikkat çeken Erdoğan, Terör örgütleri, Suriyede kendilerine yer olmadığını anlamalılar. Bunun altını çiziyorum. Yoksa onlara bu gerçeği anlatmak için harekete geçmekten biz de çekinmeyiz. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kabine ve AK Partideki olası değişikliklere CHP içinde yaşanan kavgadan yeni anayasa meselesine kadar bir çok konuya değindi. İşte o açıklamalar...