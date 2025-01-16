Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. dedi. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır. ifadelerine yer verildi.