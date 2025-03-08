Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin Düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısına katıldı. Avrupaya seslenen Erdoğan, Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. ABnin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz. ifadelerini kullandı. Avrupanın güvenliğinin Türkiye ile planlanması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, Gerek savunma sanayimizin Ukraynaya desteği gerekse savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken, Avrupa Birliğinin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahı olmadığına inanıyoruz. dedi. Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için de çağrıda bulundu.