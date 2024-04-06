Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camiinde kıldı. Namazın ardından duayı Başkan Erdoğan yaptı. Erdoğan Gazzedeki İsrail zulmünün son bulması ve birlikte beraberlik için cemaatle dua etti. Erdoğan, Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadirdeki dualar hürmetine kurtarsın. dedi. Öte yandan Erdoğan sosyal medya hesabında Kadir Gecesi mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, Milletimizin ve İslam âleminin, Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir’ini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.